عملة "بيتكوين" تبلغ أعلى ارتفاع لفترة وجيزة!

تجاوزت قيمة عملة "البيتكوين" الرقمية لفترة وجيزة قيمة 25 ألف دولار، كأعلى ارتفاع قياسي لهذه العملة الرقمية، لكنّها خسرت هذا السعر على الفور، وفقاً لبيانات التداول.



وفي بورصة "Binance"، وهي أكبر بورصة للعملات المشفرة من حيث حجم التداول، اعتباراً من الساعة 05:36 بتوقيت بيروت، اليوم السبت، استقرت قيمة البيتكوين عند 25 ألف دولار، لكنها تراجعت على الفور، وذلك وفقاً لبوابة "CoinMarketCap"، التي تحسب متوسط السعر لأكثر من 20 بورصة.