إقتصاد

تراجع التجارة الخارجية السعودية خلال العام الحالي!

Lebanon 24
26-12-2020 | 12:00
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سجلت التجارة الخارجية للسعودية خلال الأشهر العشرة من العام الجاري تراجعاً بنسبة 27.6%، حيث حققت نحو 934.5 مليار ريال سعودي مقابل 1.29 تريليون ريال في الفترة ذاتها من 2019.
 
وبحسب ما ذكرت صحيفة "الاقتصادية"، فإنّه استناداً إلى بيانات رسمية، سجل ميزان التجارة الخارجية السلعية للسعودية خلال الأشهر العشرة من العام الجاري، فائضا بقيمة 134.7 مليار ريال، على الرغم من تداعيات الجائحة وهبوط أسعار النفط 60.3%، أو 35.9 مليار ريال، مقارنة بالفائض المسجل في الفترة ذاتها من 2019 البالغ نحو 339.6 مليار ريال، نتيجة تراجع الصادرات بمعدل أعلى من تراجع الواردات.

وتراجعت الصادرات السلعية في الأشهر العشرة من العام الجاري 34.4%، بنحو 280.9 مليار ريال، لتبلغ 534.6 مليار ريال، فيما كانت نحو 815.5 مليار ريال في الفترة ذاتها من 2019.

وتراجعت الواردات السلعية 16%، بقيمة 76 مليار ريال، لتبلغ نحو 400 مليار ريال، فيما كانت 475.8 مليار ريال في الفترة ذاتها من 2019.

وخلال شهر تشرين الأول الماضي، سجل الميزان التجاري السلعي للسعودية فائضا بنحو 16.4 مليار ريال، بعد أن بلغت قيمة الصادرات 57.8 مليار ريال، مقابل واردات بقيمة 41.4 مليار ريال، لتبلغ التجارة الخارجية السلعية 99.2 مليار ريال خلال الشهر ذاته.

وكانت السعودية قد سجلت عجزاً في الميزان التجاري السلعي في شباط 2016 بواقع 403 ملايين ريال، ومنذ ذلك الشهر تواصل المملكة تسجيل فائض في ميزانها التجاري "قيمة الصادرات أعلى من الواردات"، فيما عدا شهري نيسان وحزيران الماضيين.

وتراجعت الصادرات السلعية خلال شهر أكتوبر الماضي 24.7 %، لتبلغ 57.8 مليار ريال، مقابل 76.8 مليار ريال في الشهر ذاته من 2019، تزامنا مع تفشي فيروس "كورونا" وتأثر التجارة العالمية.

وبلغت التجارة الخارجية السلعية للسعودية خلال 2019، نحو 1.52 تريليون ريال، مقابل نحو 1.62 تريليون ريال خلال 2018، مسجلة تراجعا 5.9 %، بما يعادل نحو 95.5 مليار ريال.

وانخفض فائض الميزان التجاري للتجارة الخارجية السعودية خلال 2019 بنسبة 25.7 % "152.2 مليار ريال"، مقارنة بالفائض المسجل خلال 2018، نتيجة تراجع الصادرات مقابل ارتفاع الواردات.

وتراجعت الصادرات السلعية 11.2 %، بما يعادل 123.8 مليار ريال، لتبلغ 980.7 مليار ريال، فيما كانت نحو 1.1 تريليون ريال خلال عام 2018.

فيما ارتفعت الواردات 5.5 %، بقيمة 28.3 مليار ريال، لتبلغ نحو 541.3 مليار ريال، في حين كانت 512.9 مليار ريال في 2018.
 
المصدر: روسيا اليوم
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