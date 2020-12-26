إقتصاد

إنخفاض في سعر صرف الدولار ... كم سجل في السوق السوداء

Lebanon 24
26-12-2020 | 18:38
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سجل سعر صرف الدولار في السوق السوداء مساء اليوم السبت 8300 ليرة للمبيع و8350 للشراء. 
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