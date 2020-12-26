إقتصاد

عملة "البيتكوين" تسجل رقما قياسيا جديدا بالتداولات العالمية

Lebanon 24
26-12-2020 | 21:00
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ذكر موقع متخصص بأسعار العملات عن تجاوز سعر البتكوين، اليوم السبت، للمرة الأولى سعر الـ 25 ألف دولار أمريكي للعملة الواحدة.

وأشار موقع "CoinMarketCap" المالي إلى أن في بورصة "Binance" سجلت عملة البيتكوين للمرة الأولى سعرا تجاوز الـ25 ألف دولار أمريكي.

وبحسب المعلومات فإن سعر عملة "البيتكوين" ارتفع وسجل رقما قياسيا، لكنه انخفض بعد ذلك إلى ما دون هذا السعر القياسي.

وتراجعت بتكوين بما يصل إلى 6% يوم الاثنين، وسط مخاوف من تأثير سلالة جديدة سريعة الانتشار من فيروس كورونا ببريطانيا على الأصول في الأسواق الأوسع نطاقا.

وكانت العملة المشفرة في أحدث تعاملات منخفضة 5.1 بالمئة عند 22290 دولارا بعد ملامسة مستوى غير مسبوق عند 24298.04 دولار أمس الأحد، وفقا لـ "رويترز".

تخطت بتكوين حاجو العشرين ألف دولار للمرة الأولى في الأسبوع الماضي وسط تزايد الاهتمام من شريحة مستثمرين أكبر.
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