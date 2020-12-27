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إقتصاد
تسعيرة الدولار صباح اليوم الأحد.. ارتفاع أم انخفاض؟
Lebanon 24
27-12-2020
|
10:20
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افتتحت السوق السوداء صباح اليوم الأحد على استقرار بسعر صرف الدولار مسجلا "8300 - 8350" ليرة لبنانية لكل دولار أميركي، وفق موقع "ياصور".
المصدر: ياصور
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