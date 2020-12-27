إقتصاد

ارتفاع كبير بأسعار المحروقات بعد رفع الدعم.. وكارثة كبرى بهذه الحالة

Lebanon 24
27-12-2020 | 11:00
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كتبت "المدن": "رغم أن قرار خفض الدعم على المحروقات بات محسوماً، غير أن تحديد النسبة الدقيقة للدعم في المرحلة المقبلة لا تزال غير مُتفق عليها. لكن المؤكد أن الخفض من 85 في المئة سيتم إلى 60 في المئة أو 50 في المئة أو أكثر. بمعنى أن الدعم حالياً يطال 85 في المئة من المحروقات من بينها البنزين، والـ15 في المئة يتم تأمين دولاراتها من السوق السوداء. وفي حال خفض الدعم إلى 60 أو 50 في المئة فذلك سيؤدي إلى رفع سعر صفيحة البنزين بما يقارب 25 ألف ليرة أو أكثر. إذ أن كل خفض بنسبة 10 في المئة من الدعم ممكن أن يرفع سعر الصفيحة 10 آلاف ليرة.
أما الكارثة الكبرى فتحل حين يرتفع سعر برميل النفط عالمياً. وهو أمر مرجّح. حينها سترتفع صفيحة البنزين بشكل كبير جداً. أضف إلى احتمال ارتفاع سعر صرف الدولار في السوق السوداء في لبنان. وهو عامل إضافي سينعكس على أسعار المحروقات، خصوصاً أن خفض الدعم سيحتّم على الشركات المستوردة تأمين 40 في المئة أو 50 في المئة أو أكثر من ثمن المحروقات المستوردة من السوق السوداء للدولار". 
 
 
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