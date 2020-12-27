إقتصاد

السعودية تعلن عن 4 اكتشافات للزيت والغاز في مواقع مختلفة من المملكة

Lebanon 24
27-12-2020 | 15:30
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أعلن وزير الطاقة السعودي عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز أن شركة الزيت العربية السعودية "أرامكو السعودية" تمكنت من تحقيق أربعة اكتشافات للزيت والغاز في مواقع متفرقة من المملكة.

وأوضح عبد العزيز أنه تم اكتشاف الزيت غير التقليدي في حقل الريش شمال غرب مدينة الظهران، حيث تدفق الزيت العربي الخفيف جدا من بئر الريش رقم 2 بمعدل 4452 برميلا في اليوم، مصحوبا بـ 3,2 مليون قدم مكعبة قياسية من الغاز يوميا.

ولتحديد امتداد حقل الريش قامت الشركة بحفر بئري الريش رقم 3 ورقم 4، حيث وصل الإنتاج الأولي من بئر الريش رقم 3 إلى 2745 برميلا يوميا من نفس نوعية الزيت، مصحوبا بـ 3 ملايين قدم مكعبة قياسية من الغاز في اليوم.

ووصل معدل تدفق الزيت العربي الخفيف جدا من بئر الريش رقم 4 إلى 3654 برميلا يوميا، مع 1,6 مليون قدم مكعبة قياسية من الغاز في اليوم.

كما تم اكتشاف الغاز غير التقليدي في مكمن الصّارة في بئر المنحّز جنوب غرب حقل الغوار، وفي بئر السهباء جنوب الحقل نفسه، وتدفق الغاز من بئر المنحّز بمعدل 18 مليون قدم مكعبة قياسية في اليوم مع 98 برميلا من المكثفات يوميا، بينما تدفق الغاز من بئر السهباء بمعدل 32 مليون قدم مكعبة قياسية يوميا.

وكذلك تم اكتشاف النفط في بئر العجرمية رقم 1 شمال غرب مدينة رفحاء في منطقة الحدود الشمالية، حيث أسفر اختبار البئر عن تدفق النفط بمعدل 3850 برميلا في اليوم.

وبين وزير الطاقة أن الاكتشاف الذي تحقق في حقل الريش ذو أهمية خاصة لأنه أثبت إمكان إنتاج الزيت العربي الخفيف جدا من متكون جبل طويق.

وأشار إلى أن شركة أرامكو السعودية تواصل العمل على تحديد مساحة وحجم الحقول المكتشفة وتقدير كميات الزيت والغاز والمكثفات فيها.
المصدر: الحرة
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