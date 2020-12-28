ترامب يوقع على حزمة التحفيز الاقتصادي

وقع الرئيس الأميركي المنتهية ولايته دونالد ترامب مساء أمس بضغط من النواب على خطة تحفيز جديدة للاقتصاد قيمتها 900 مليار دولار، تمنح إعانات للأسر والشركات الصغيرة المتضررة من كوفيد-19.كما وقع ترامب قانون تمويل الوكالات الفدرالية وهو ما سيمنع حصول إغلاق حكومي، حسب بيان للبيت الأبيض نشرته وكالة "فرانس برس".