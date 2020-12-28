إقتصاد

"تضخم وانخفاض عملة وديون".. الأزمة الاقتصادية تخنق الأتراك

Lebanon 24
28-12-2020 | 17:30
A-
A+
Doc-P-778930-637447612715554689.jpg
Doc-P-778930-637447612715554689.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
يكافح الأتراك انخفاض قيمة العملة، وزيادة التضخم أكثر من عشرة في المئة، منذ أن ضرب تركيا الوباء في اذار الماضي، مما أدى إلى تفاقم الركود في البلاد. 

وبعد تسعة أشهر، مع اجتياح الموجة الثانية لفيروس كورونا تركيا، تقول نيويورك تايمز إن هناك مؤشرات على معاناة قطاع كبير من السكان من الديون والجوع بشكل متزايد.

وفي استطلاع لها، ذكرت منظمة "متروبول ريسيرش" أن 25 بالمائة من المستطلعين قالوا إنهم لا يتمكنون من تلبية احتياجاتهم الأساسية.

ويواجه الرئيس رجب طيب إردوغان، تحديا متمثلا في اقتصاد يتعافى من تداعيات فيروس كورونا، ويصارع تضخما يزيد على عشرة في المئة، وأيضا هبوط الليرة التركية إلى مستويات قياسية منخفضة.

واعترفت الحكومة التركية بأنها قللت من مدى انتشار فيروس كورونا في تركيا من خلال عدم تسجيل الحالات التي لا تظهر عليها أعراض، وكشفت بيانات جديدة عن مستويات إصابة قياسية في البلاد.

والليرة التركية هي الأسوأ أداء بين عملات الأسواق الناشئة هذا العام مع هبوطها لأكثر من 30 في المائة مقابل الدولار بفعل العقوبات الغربية على تركيا، واستنزاف الاحتياطيات الأجنبية، والتضخم المرتفع، والاستقلال النقدي.

وفي ايلول الماضي، خفضت موديز التصنيف الائتماني لتركيا إلى ‭‭‭"B2"‬‬‬ من ‭‭‭"B1"‬‬‬، قائلة إن نقاط الضعف الخارجية للبلاد ستتسبب على الأرجح في أزمة في ميزان المدفوعات وإن مصداتها المالية آخذة في التناقص.

وتواجه تركيا عقوبات أميركية لشرائها نظام دفاع صاروخي روسي، وأوروبية للتنقيب عن الغاز في المياه التي تطالب بها قبرص. كان لترامب دور فعال في تأجيل العقوبات من واشنطن حتى هذا الشهر.

وكان إردوغان تأخر في تهنئة الرئيس المنتخب جوز بايدن على فوزه بالانتخابات الرئاسية. ويتوقع المحللون أن تكون إدارة بايدن أكثر صرامة فيما يتعلق بسجل إردوغان المتراجع في حقوق الإنسان والمعايير الديمقراطية.

المصدر: الحرة
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
15:00 | 2020-12-28
14:46 | 2020-12-28
12:00 | 2020-12-28
11:00 | 2020-12-28
10:00 | 2020-12-28
09:00 | 2020-12-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
RSS
live news
interact with twitter in lebanon
sports in lebanon
top news in lebanon
Download our applications
go to lebanon
whats going on - lebanon
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
RSS
health in lebanon
women in lebanon
politics in lebanon
technology in lebanon
Download our applications
latest news
upcoming events
news on smart phones
apple news
Download our applications
RSS
whats on facebook
vip men on twitter
todays news
breaking news
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website