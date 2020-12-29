أوضح ممثل الشركات الموزعة للمحروقات في لبنان فادي ابو شقرا لصوت لبنان 100،5 أنّه "لا أزمة محروقات".وقال أبو شقرا: "الموضوع ذاهب الى الحل، ووعدنا بان تفرغ البواخر حمولتها اليوم"، مشيراً إلى أنّ اتصالاً حصل مع "مصرف لبنان وسنفرغ البواخر اليوم وسيتأمن السوق ونخرج من المشكلة وليست هناك أزمة".