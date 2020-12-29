إقتصاد

وفاة ملياردير شاب شهير متأثرا بالسم.. عمره 39 عاماً (صورة)

Lebanon 24
29-12-2020 | 10:00
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أعلنت الصين وفاة لين كي، الملياردير، مؤسس شركة "يوزو" الصينية  للألعاب الإلكترونية، بعد دخوله المستشفى يوم 17 كانون الأول متأثرا بسم، دسه زميل له في كوب شاي، حسب شرطة شنغهاي.
 
 


 وقالت صحيفة "تشاينا ساوث مورنينغ بوست" إن لين كي، مؤسس الشركة، البالغ من العمر 39 عاما، توجه إلى مستشفى في شنغهاي لأول مرة في يوم 16 كانون الأول بعد شعوره بآلام حادة، حسب مصدر من مؤسسته، وخضع لاحقا للعلاج، غير أن الأوان كان قد فات.

وفارق لين كي الحياة يوم الاحتفال بعيد ميلاد المسيح، محدثا صدمة في أوساط محبيه ومتتبعي ألعابه الذين بكوه أمام مقر مكتبه. وترك وراءه ثروة تُقدَّر بقرابة 1,5 مليار دولار، فيما انخفضت قيمة أسهم شركته "يوزو"، التي أسسها سنة 2009، بنسبة 18% بمجرد ذيوع خبر دخوله المستشفى، وعاودت الانخفاض لاحقا بنسبة أقل.

في غضون ذلك، اعتقلت الشرطة في شنغهاي زميله المشتبه فيه بقتله، وهي تواصل تحقيقها معه للوقوف على ملابسات وفاة مبتكر "لعبة العروش" (Game of thrones).
المصدر: وكالات
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