مارديني: قوة مجلس النقد تكمن بفعالية قرارته

عول الخبير الاقتصادي باتريك مارديني في حديث مع صوت كل لبنان، على دور مجلس النقد اذا تم الاتفاق بين القوى السياسية على انشائه، للعب دور كبير في تثبيت سعر صرف الليرة عبر آلية تقوم على إعطائه صلاحية اصدار الليرة ويُصار الى تغطيتها اما بالعملات الأجنبية أو الذهب.أشار مارديني الى أن اتباع هذا الحل يسمح بتثبيت سعر صرف الليرة اللبنانية في الحرب والسلم، على أن تنسحب هذه الخطوة على الأسعار التي تشهد انخفاضا مباشرا عند انخفاض سعر الصرف وتثبيته.وفي ظل عدم الاستقرار السياسي في لبنان، شدد مارديني على ضرورة فصل عمل مجلس النقد عن الطبقة السياسية للعب دور أكبر في مسألة النقد فيبادر الى تثبيت سعر الصرف الذي يسمح أيضا بخفض التضخم الموجود اليوم في السوق، على أن تنطلق بعدها ورشة الإصلاحات الموعودة.وأكد مارديني ان قوة مجلس النقد تكمن بفعالية قرارته حيث يستطيع تخفيض سعر الصرف في مدة لا تتجاوز الثلاثين يوما على أن يكون ذلك محفزا لعودة المستثمر الى لبنان ويعيد معه الثقة.