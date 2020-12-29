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إقتصاد
الدولار يتراجع إلى قرب قاع عامين ونصف العام.. هذا جديد الأرقام
Lebanon 24
29-12-2020
|
10:15
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انخفض الدولار إلى قرب قاع عامين ونصف العام، اليوم الثلاثاء، إذ زاد إقبال المستثمرين على المخاطرة، مع مضي مشرعين أميركيين قدما في حزمة مساعدات معززة مرتبطة بكوفيد-19.
وصوت مجلس النواب الأميركي أمس الاثنين لصالح زيادة مدفوعات التحفيز للأميركيين المؤهلين إلى ألفي دولار من 600 دولار، وأحالوا الأمر إلى مجلس الشيوخ للتصويت عليه.
ونزل مؤشر الدولار 0.1 بالمئة إلى 90.125 نقطة، محوما قرب مستوى 89.723 نقطة، الذي بلغه في 17 ديسمبر الماضي، للمرة الأولى منذ أبريل نيسان 2018.
وارتفع اليورو 0.2 بالمئة إلى 1.22375 دولار في المعاملات الآسيوية، مقتربا من قمة عامين ونصف العام عند 1.22735 دولار التي لامسها في وقت سابق هذا الشهر.
المصدر: وكالات
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