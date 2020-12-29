إقتصاد

"المالية" تضع ثلاثة ملايين طابع مالي من فئة الـ 2000 ل.ل في التداول

Lebanon 24
29-12-2020 | 10:37
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أعلنت وزارة المالية عن وضع ثلاثة ملايين طابع مالي من فئة الـ 2000 ل.ل في التداول ابتداء من 2/1/2021
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