إقتصاد

الكويت.. ضبط أكبر عملية غش تجاري

Lebanon 24
29-12-2020 | 17:00
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أعلنت وزارة التجارة والصناعة الكويتية، الثلاثاء، ضبط قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك لأكبر عملية غش بتاريخ الوزارة.

ووفق بيان صادر عن الوزارة فقد تم ضبط مواد غذائية مقلّدة عبارة عن 52 ألف علبة لماركة مكعبات طبخ عالمية.

وقالت الوزارة، إنه من خلال التعليمات والتوجيهات المباشرة من وزير التجارة والصناعة فيصل المدلج، كثّف المفتشون جولاتهم الرقابية ما مكنهم من ضبط تلك البضائع التي يتم بيعها على أصحاب البقاليات والمحال التجارية بدون فاتورة، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الكويتية "كونا".  

وأشارت إلى تحرير عملية الضبط التي تعتبر الأكبر في تاريخ وزارة التجارة تمهيدا لتحويلها إلى جهات الاختصاص.

ونقل البيان عن الوزير المدلج إشادته بعمل فرق الطوارئ والتفتيش على مدار الساعة، والقيام بالجولات الميدانية المستمرة للكشف عن أي عملية غش تجاري تضر بالمواطنين والمقيمين في البلاد.
المصدر: سكاي نيوز
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