اليورو يسجل أعلى مستوى في أكثر من عامين أمام الدولار

سجل اليورو أعلى مستوى له في أكثر من عامين أمام الدولار الأميركي، الثلاثاء، مع تحسن شهية المستثمرين للعملات العالية المخاطرة، مثل الدولارين الأسترالي والكندي، وسط توقعات بأن الكونغرس الأميركي سيزيد مدفوعات التحفيز للأميركيين.وصعد اليورو 0.4 بالمئة إلى 1.2274 دولار، وهو أعلى مستوى له منذ أبريل 2018، حسب ما ذكرت وكالة رويترز.وتراجع مؤشر الدولار، الذي يقيس قيمة العملة الخضراء مقابل سلة من ست عملات، 0.35 بالمئة إلى 89.92، غير بعيد عن أدنى مستوى له في عامين ونصف البالغ 89.72، الذي هوى إليه في 17 كانون الأول، وفق ما ذكرت وكالة رويترز.