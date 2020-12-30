بعد نفي حصول أزمة محروقات.. أسعار البنزين والمازوت ترتفع

ارتفع اليوم، سعر صفيحة البنزين بنوعيه 95 أوكتان و98 أوكتان 100 ليرة. كما ارتفع سعر المازوت 300 ليرة.

وأمس، أوضح ممثل الشركات الموزعة للمحروقات في لبنان فادي ابو شقرا لا أنّه "لا أزمة محروقات".



