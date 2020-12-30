تداعيات "كورونا".. شركات شهيرة تخسر مئات مليارات الدولارات

تصدرت شركة الطاقة الأميركية الضخمة "إكسون موبيل" وعملاق القطاع المصرفي "ويلز فارجو" قائمة أكبر الشركات الخاسرة هذا العام.

وبحسب القائمة التي تصدرها مجلة "فوربس"، حيث خسرت "إكسون" 120 مليار دولار فيما فقد "ويلز فارجو" 100 مليار دولار من قيمتهما في سوق الأسهم الأميركية خلال عام 2020.تضررت الشركتان بشدة من جائحة فيروس كورونا المستجد وتداعياتها الاقتصادية، حيث شهدتا انخفاضا حادا في قيمتهما، وذلك على الرغم من النمو الإجمالي بنسبة 15 في المائة لسوق الأسهم هذا العام.وأكملت دائرة الخمس الأكثر خسارة، شركة الاتصالات الأميركية "إيه تي أند تي" وشركة الطاقة "شيفرون" وشركة "بوينغ" المصنعة للطائرات، حيث فقدت 74 مليار دولار و68 مليار دولار و61 مليار دولار من القيمة السوقية على التوالي.واضطرت "إكسون موبيل" إلى خفض قيمة ممتلكاتها من الغاز الطبيعي في أميركا الشمالية والجنوبية بنحو 20 مليار دولار، لكن من المحتمل أن تحتاج إلى الديون لمواصلة دفع أرباح المستثمرين."ويلز فارجو" كان متورطا بالفعل في فضيحة احتيال قبل ظهور الوباء، ومنذ ذلك الحين أصبح السهم الأسوأ أداء بين الشركات التي تقدر قيمتها بعشرات مليارات الدولارات في سوق الأسهم.تمثل "إكسون موبيل" و"ويلز فارجو" الصناعات الأكثر تضررا في سوق الأسهم، والتي تدين بنموها الإجمالي إلى الأداء القوي من عمالقة التكنولوجيا والإعلام.