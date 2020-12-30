خبير يكشف: هكذا يمكن لجم ارتفاع الدولار

اكد الخبير الاقتصادي ايلي يشوعي لصوت لبنان "اننا أنفقنا 7 مليارات دولار على دعم لم يستفد منه اللبنانيون بل المهرّبون والتجار".

وقال في حديث مع "صوت لبنان": "لا اؤمن بجدوى الاستمرار بالدعم كما لا جدوى من الاحتفاظ بما تبقى من احتياط لدى البنك المركزي".ولفت يشوعي الى ان "الهدف من الاحتياط دعم ثبات سعر صرف الليرة، اما الآن فيجب ان تعود هذه الاموال تدريجيّاً الى اصحابها عبر المصارف".واضاف: "فليستردّ اللبنانيون اموالهم ولتدعم كل اسرة نفسها وفق حاجاتها، ولتعود الدولارات الى اصحابها، بهذه الطريقة نساعد على لجم سعر صرف الدولار لان الطلب عليه ينخفض".