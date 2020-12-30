إقتصاد

خبير يكشف: هكذا يمكن لجم ارتفاع الدولار

Lebanon 24
30-12-2020 | 10:00
A-
A+
Doc-P-779463-637449153831487400.jpg
Doc-P-779463-637449153831487400.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
اكد الخبير الاقتصادي ايلي يشوعي لصوت لبنان "اننا أنفقنا 7 مليارات دولار على دعم لم يستفد منه اللبنانيون بل المهرّبون والتجار". 
 
وقال في حديث مع "صوت لبنان": "لا اؤمن  بجدوى الاستمرار بالدعم كما لا جدوى من الاحتفاظ بما تبقى من احتياط لدى البنك المركزي".
ولفت يشوعي الى ان "الهدف من الاحتياط دعم ثبات سعر صرف الليرة، اما الآن فيجب ان تعود هذه الاموال تدريجيّاً الى اصحابها عبر المصارف".
واضاف: "فليستردّ اللبنانيون اموالهم ولتدعم كل اسرة نفسها وفق حاجاتها، ولتعود الدولارات الى اصحابها، بهذه الطريقة نساعد على لجم سعر صرف الدولار لان الطلب عليه ينخفض".
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
08:00 | 2020-12-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:33 | 2020-12-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:32 | 2020-12-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:15 | 2020-12-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
17:00 | 2020-12-30 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
23:00 | 2020-12-30
19:00 | 2020-12-30
17:00 | 2020-12-30
15:46 | 2020-12-30
15:00 | 2020-12-30
11:00 | 2020-12-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
RSS
live news
interact with twitter in lebanon
sports in lebanon
top news in lebanon
Download our application
go to lebanon
whats going on - lebanon
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
RSS
health in lebanon
women in lebanon
politics in lebanon
technology in lebanon
Download our application
latest news
upcoming events
news on smart phones
apple news
Download our application
RSS
whats on facebook
vip men on twitter
todays news
breaking news
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website