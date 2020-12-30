سيارات فارهة بملايين الدولارات في دمشق.. لمن تعود؟ (فيديو وصور)

تحولت مئات السيارات التي عرضتها المؤسسة العامة للتجارة الخارجية في العاصمة السورية، الى حديث السوريين، بعدما بيعت إحدى السيارات بـ765 مليون ليرة سورية، أو ما يعادل 270 ألف دولار، وهو ما يوازي رواتب مئات آلاف العمال السوريين خلال شهر.

ذكرت مصادر محلية في العاصمة دمشق أن سيارة من نوع “رانج روفر” موديل 2019 بيعت ضمن مزاد علني في صالة الجلاء الرياضية بمبلغ 765 مليون ليرة سورية بعد اضافة رسوم الفراغ والذي زاد عن 25% من ثمن السيارة والشعب لايملك ثمن رغيف الخبز pic.twitter.com/BFBKQgPyrG — ABO ANEES (@mohamed20201952) December 26, 2020





وانتشرت في مواقع التواصل الاجتماعي لائحة لعيّنة من السيارات التي تم بيعها في مزاد انطلق في 20 كانون الأول الجاري، وينتهي في 7 كانون الثاني المقبل، تتضمن سيارات بمئات الملايين، بينها "رانج روفر" وصل سعره الى 765 مليون ليرة سورية، و"أودي" بـ400 مليون ليرة سورية، و"Audi A8" بقيمة 725 ليرة سورية. وانتشرت في مواقع التواصل الاجتماعي لائحة لعيّنة من السيارات التي تم بيعها في مزاد انطلق في 20 كانون الأول الجاري، وينتهي في 7 كانون الثاني المقبل، تتضمن سيارات بمئات الملايين، بينها "رانج روفر" وصل سعره الى 765 مليون ليرة سورية، و"أودي" بـ400 مليون ليرة سورية، و"Audi A8" بقيمة 725 ليرة سورية.