سيارات فارهة بملايين الدولارات في دمشق.. لمن تعود؟ (فيديو وصور)

ذكرت مصادر محلية في العاصمة دمشق أن سيارة من نوع “رانج روفر” موديل 2019 بيعت ضمن مزاد علني في صالة الجلاء الرياضية بمبلغ 765 مليون ليرة سورية بعد اضافة رسوم الفراغ والذي زاد عن 25% من ثمن السيارة والشعب لايملك ثمن رغيف الخبز pic.twitter.com/BFBKQgPyrG
— ABO ANEES (@mohamed20201952) December 26, 2020
ذكرت مصادر محلية في العاصمة دمشق أن سيارة من نوع “رانج روفر” موديل 2019 بيعت ضمن مزاد علني في صالة الجلاء الرياضية بمبلغ 765 مليون ليرة سورية بعد اضافة رسوم الفراغ والذي زاد عن 25% من ثمن السيارة والشعب لايملك ثمن رغيف الخبز pic.twitter.com/BFBKQgPyrG
في ظل موجة الغلاء وارتفاع تكاليف المعيشة.. فيديو متداول يثير غضب السوريين على مواقع التواصل لمزاد علني في العاصمة #دمشق انتهى بشراء سيارة نوع " رينج روفر" بمبلغ 765 مليون ليرة، نحو 270 ألف دولار pic.twitter.com/xiGwFMAdOn
— Âla hacıoğlu 🌸🇹🇷 (@ala_hacioglu) December 26, 2020
في ظل موجة الغلاء وارتفاع تكاليف المعيشة.. فيديو متداول يثير غضب السوريين على مواقع التواصل لمزاد علني في العاصمة #دمشق انتهى بشراء سيارة نوع " رينج روفر" بمبلغ 765 مليون ليرة، نحو 270 ألف دولار pic.twitter.com/xiGwFMAdOn