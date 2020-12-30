إليكم التسعيرة المُتداولة للدولار في السوق السوداء

يتم التداول صباح اليوم الأربعاء في السوق السوداء بسعر صرف للدولار يتراوح ما بين "8400 - 8450" ليرة لبنانية لكل دولار أميركي وهو نفسه سعر الإقفال مساء الأمس، وفق ما أفاد موقع "ياصور".

