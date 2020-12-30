إقتصاد

تحذير.. ظاهرة بيع الدولار الأسود وصلت الى لبنان!

Lebanon 24
30-12-2020 | 15:46
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لفت ممثل اتحاد خبراء الغرف الاوروبية في بيروت المستشار الدكتور نبيل بو غنطوس، في بيان من " ظاهرة عرض كميات كبيرة من الدولارات السوداء للبيع المباشر في الاسواق اللبنانية، وذلك عبر منصات التواصل الاجتماعي، وتباع بنصف ثمن الدولار الحقيقي". واوضح "ان تجار المخدرات و الأسلحة والممنوعات استخدموا منذ عقود، الدولار الأسود ليستطيعوا النجاة بأموالهم التي دهنوها بمادة شمعية سوداء للحماية، لكن سرعان ما انتشرت هذه الدولارات في العالم وتم تداولها كما هي فأطلق عليها بعد ذلك الدولار الأسود. وتقدر جهات مسؤولة نسبة كميات الدولار الاسود الى الدولار العادي بخمسة في المئة من الاموال المتداولة في السوق".

وأشار بو غنطوس الى "ان عمليات النصب من خلال بيع الدولار الاسود المعطل والمزيف، انطلقت من افريقيا، من كينيا وبوركينافاسو باتجاه دول الخليج، ومن ثم الى مصر فالعراق وليبيا لتحط رحالها أخيرا في لبنان، لذا وجب التحذير".
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