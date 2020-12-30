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إقتصاد
الدولار يبلغ أدنى مستوى..
Lebanon 24
30-12-2020
|
17:00
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واصل المتعاملون المراهنة على احتمال تقديم مساعدة مالية إضافية في الولايات المتحدة الأميركية، الأمر الذي قاد الدولار إلى تسجيل أدنى مستوى في عدة أعوام مقابل العديد من العملات، الأربعاء.
وسجل الدولار أدنى مستوى في أكثر من عامين مقابل اليورو والدولارين النيوزيلندي والأسترالي، وتراجع لأدنى مستوى في أكثر من خمسة أعوام مقابل الفرنك السويسري، فيما تراجع على نطاق واسع مقابل العملات الآسيوية.
وانخفض الدولار فيما صعدت الأصول العالية المخاطر منذ توقيع الرئيس دونالد ترامب على قانون المساعدة والإنفاق يوم الأحد، نظرا لأن تقديم المزيد من التحفيز في أكبر اقتصاد عالمي، يقلل الطلب على حيازة الدولار الذي يعتبر ملاذا آمنا.
وهبط الدولار إلى 1.2295 مقابل اليورو، الأربعاء، وهو أدنى مستوى منذ نيسان 2018، ولامس 0.8815 مقابل الفرنك السويسري وهو أدنى مستوى منذ كانون الثاني 2015، في حين صعد الجنيه الإسترليني إلى 1.3552 دولار، وتراجع الدولار إلى 103.26 ين.
وانخفض مؤشر الدولار مقابل سلة من ست عملات رئيسية إلى 89.711 وهو أدنى مستوى خلال أكثر من عامين.
كذلك سجل الدولاران الأسترالي والنيوزيلندي أعلى مستوى في عامين ونصف العام مقابل الدولار الأميركي، بينما ارتفع اليوان في المعاملات المحلية إلى 6.5251 مقابل الدولار.
ويترقب الكثير من المستثمرين تولي إدارة أميركية جديدة السلطة بعدما يؤدي الرئيس المنتخب جو بايدن اليمين الدستورية في 20 كنون الثاني.
المصدر: رويترز-سكاي نيوز
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