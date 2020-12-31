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إقتصاد
البيتكوين تعود إلى الاتجاه الصعودي.. وتتجاوز 28 ألف دولار
Lebanon 24
31-12-2020
|
10:00
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أظهرت بيانات التداول، أمس الأربعاء، ارتفاع سعر العملة الرقمية الأكثر شيوعا "البيتكوين " إلى مستوى أعلى بقليل من 28 ألف دولار، لتستأنف الاتجاه "الأخضر".
ووفقا لبيانات بوابة "كوين ماركت كاب"، التي تحسب متوسط السعر لأكثر من 20 بورصة، نمى سعر البيتكوين بنسبة 6.81 بالمئة، إلى 28053 دولارًا، وعلى أكبر منصة تبادل عملة رقمية "بينانس" بنسبة 5.92 بالمئة، إلى 28025 دولارا.
وارتفع سعر البيتكوين في النصف الثاني من الشهر. وصلت العملة المشفرة إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق منذ عام 2017 - عند 20042 دولارًا في 16 كانون الأول واستمرت في تحطيم الأرقام القياسية منذ ذلك الحين. وفي يوم الأحد الماضي ، تجاوز سعر البيتكوين 28 ألف دولار، مسجلاً أعلى مستوى جديد على الإطلاق - 28395 دولارًا ، وبعد ذلك تم تصحيحه قليلاً.
وقال فلاديمير بانوشكين، مدير مركز تقنيات مصفوفات المحاسبة الاجتماعية "سوتسيوما" لوكالة "سبوتنيك" إنه "على الرغم من بعض التردد في الخلفية النفسية الحالية لسوق العملات الرقمية بعد التراجع التصحيحي الأخير ، نتوقع اليوم عودة إلى نمو سعر صرف البيتكوين ، الذي قد يصل بحلول نهاية اليوم، 30 كانون الأول، إلى 28500 دولار للعملة الواحدة".
هذا وتمثل حصة "البيتكوين" ما يقرب من 69 % من إجمالي سوق العملات المشفرة العالمي.
المصدر: سبوتنيك
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