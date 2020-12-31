إقتصاد

القصة بدأت في آب.. السلطات الأميركية تعتزم مصادرة ممتلكات رجل أعمال بارز

Lebanon 24
31-12-2020 | 11:00
A-
A+
Doc-P-779805-637450056348523854.jpg
Doc-P-779805-637450056348523854.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قالت وزارة العدل الأميركية في بيان صحفي، إنها تنوي الحجز على ممتلكات أخرى لها علاقة برجل الأعمال الأوكراني إيغور كولومويسكي، وشريكه غينادي بوغوليوبوف.

وتعتقد الوزارة، أنه تم استثمار في هذه العقارات، أموال تم سحبها من مصرف Privatbank الأوكراني.

في آب الماضي، طلبت وزارة العدل الأميركية، من المحكمة مصادرة بنايتين إداريتين في دالاس (تكساس) ولويزفيل (كنتاكي)، والآن أخذت تطالب بالحجز على مبنى في كليفلاند (أوهايو).

وأضافت العدل الأميركية: "قام مردخاي كورف وأورييل لابير، وهما من شركاء كولومويسكي، بتشكيل شبكة من المؤسسات في ميامي ... لغسل الأموال المسروقة واستثمارها. لقد استحوذوا على عقارات وشركات بمئات الملايين من الدولارات في جميع أنحاء البلاد".

في نهاية عام 2016، قامت حكومة أوكرانيا بتأميم أكبر بنك خاص في البلاد، مصرف "بريفات بنك" الذي تعود ملكيته إلى الأوليغارشي الأوكراني إيغور كولومويسكي، وشريكه غينادي بوغوليوبوف. وانتقلت ملكية كل أسهم المصرف إلى وزارة المالية الأوكرانية.
المصدر: وكالات
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
13:00 | 2020-12-31
11:30 | 2020-12-31
10:40 | 2020-12-31
10:00 | 2020-12-31
09:00 | 2020-12-31
08:26 | 2020-12-31
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
RSS
live news
interact with twitter in lebanon
sports in lebanon
top news in lebanon
Download our application
go to lebanon
whats going on - lebanon
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
RSS
health in lebanon
women in lebanon
politics in lebanon
technology in lebanon
Download our application
latest news
upcoming events
news on smart phones
apple news
Download our application
RSS
whats on facebook
vip men on twitter
todays news
breaking news
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website