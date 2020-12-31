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إقتصاد
القصة بدأت في آب.. السلطات الأميركية تعتزم مصادرة ممتلكات رجل أعمال بارز
Lebanon 24
31-12-2020
|
11:00
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قالت وزارة العدل الأميركية في بيان صحفي، إنها تنوي الحجز على ممتلكات أخرى لها علاقة برجل الأعمال الأوكراني إيغور كولومويسكي، وشريكه غينادي بوغوليوبوف.
وتعتقد الوزارة، أنه تم استثمار في هذه العقارات، أموال تم سحبها من مصرف Privatbank الأوكراني.
في آب الماضي، طلبت وزارة العدل الأميركية، من المحكمة مصادرة بنايتين إداريتين في دالاس (تكساس) ولويزفيل (كنتاكي)، والآن أخذت تطالب بالحجز على مبنى في كليفلاند (أوهايو).
وأضافت العدل الأميركية: "قام مردخاي كورف وأورييل لابير، وهما من شركاء كولومويسكي، بتشكيل شبكة من المؤسسات في ميامي ... لغسل الأموال المسروقة واستثمارها. لقد استحوذوا على عقارات وشركات بمئات الملايين من الدولارات في جميع أنحاء البلاد".
في نهاية عام 2016، قامت حكومة أوكرانيا بتأميم أكبر بنك خاص في البلاد، مصرف "بريفات بنك" الذي تعود ملكيته إلى الأوليغارشي الأوكراني إيغور كولومويسكي، وشريكه غينادي بوغوليوبوف. وانتقلت ملكية كل أسهم المصرف إلى وزارة المالية الأوكرانية.
المصدر:
وكالات
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