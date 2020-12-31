إقتصاد

في اليوم الاخير من العام.. اليكم كم سجّل دولار السوق السوداء

Lebanon 24
31-12-2020 | 10:40
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افتتحت السوق السوداء صباح اليوم الخميس على استقرار بسعر صرف الدولار مسجلا "8380 - 8430" ليرة لبنانية لكل دولار أميركي، بحسب موقع "ياصور". 
المصدر: ياصور
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دولار

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