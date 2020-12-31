وزني وقّع قراراً يتعلّق بأصول تسجيل العمليات التجارية وعناصر الأصول والخصوم

وقّع وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال د. غازي وزني قراراً يتعلّق بأصول تسجيل العمليات التجارية وعناصر الأصول والخصوم التي تتأثّر قيمتها بتقلبات أسعار العملات الأجنبية في السجلات المحاسبية.



وفي إطار التوقيع، استقبل وزني رئيسة لجنة الرقابة على المصارف مايا دباغ وممثل رئيس غرفة التجارة والصناعة نبيل فهد ورئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي شارل عربيد ونقيب خبراء المحاسبة سركيس صقر ورئيس جمعية تجار بيروت نقولا الشماس ورئيس جمعية تجار الأدوية جاك صراف في حضور مدير المالية العام بالتكليف جورج معراوي ومدير الواردات والضريبة على القيمة المضافة لؤي حاج شحادة. خلال الاجتماع، تم التشديد على أهمية ما يتضمنه هذا القرار على صعيد تسهيل الأعمال التجارية في البلاد.