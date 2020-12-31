منذ العام 2010.. الذهب يتّجه لتحقيق "أفضل أداء سنوي"!



تتجه أسعار الذهب، اليوم الخميس، لتحقيق أفضل أداء سنوي منذ 2010، وذلك على الرغم من تعرض المعدن الأصفر لضغوط من جرّاء ضعف احتمالات تقديم إعانات مالية أكبر بهدف تحفيز الاقتصاد الأميركي.

وبحسب ما نقلت "سكاي نيوز" عن وكالة "رويترز"، فقد تراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 1886.94 دولار للأونصة بحلول الساعة 06:43 بتوقيت غرينتش، لكنّه مرتفع بأكثر من 24% هذا العام، وتراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.1% إلى 1891.70 دولار.



وتأثرت المعنويات سلباً إذ رفض زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ، السيناتور ميتش ماكونيل، اقتراعاً سريعاً على مشروع قانون لرفع قيمة إعانة للأميركيين للتخفيف من تداعيات جائحة كورونا قائلا إنه "ليس له سبيل واقعي لإقراره سريعا في مجلس الشيوخ".



وتتجه الأسهم الآسيوية لاختتام العام عند مستويات قياسية مرتفعة، ويعلّق المستثمرون آمالاً على تعاف اقتصادي سريع في العام القادم مما أدى إلى تراجع الدولار.

واستفاد الذهب الذي يعتبر تحوطاً في مواجهة التضخم هذا العام من إجراءات تحفيز غير مسبوقة، وانخفاض أسعار الفائدة لتخفيف أثر الضربة التي تلقتها الاقتصادات من الجائحة.



