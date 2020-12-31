إقتصاد

منذ العام 2010.. الذهب يتّجه لتحقيق "أفضل أداء سنوي"!

Lebanon 24
31-12-2020 | 13:00
A-
A+
Doc-P-779849-637450149830302369.jpg
Doc-P-779849-637450149830302369.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تتجه أسعار الذهب، اليوم الخميس، لتحقيق أفضل أداء سنوي منذ 2010، وذلك على الرغم من تعرض المعدن الأصفر لضغوط من جرّاء ضعف احتمالات تقديم إعانات مالية أكبر بهدف تحفيز الاقتصاد الأميركي.
 
وبحسب ما نقلت "سكاي نيوز" عن وكالة "رويترز"، فقد تراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 1886.94 دولار للأونصة بحلول الساعة 06:43 بتوقيت غرينتش، لكنّه مرتفع بأكثر من 24% هذا العام، وتراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.1% إلى 1891.70 دولار.

وتأثرت المعنويات سلباً إذ رفض زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ، السيناتور ميتش ماكونيل، اقتراعاً سريعاً على مشروع قانون لرفع قيمة إعانة للأميركيين للتخفيف من تداعيات جائحة كورونا قائلا إنه "ليس له سبيل واقعي لإقراره سريعا في مجلس الشيوخ".

وتتجه الأسهم الآسيوية لاختتام العام عند مستويات قياسية مرتفعة، ويعلّق المستثمرون آمالاً على تعاف اقتصادي سريع في العام القادم مما أدى إلى تراجع الدولار.
 
واستفاد الذهب الذي يعتبر تحوطاً في مواجهة التضخم هذا العام من إجراءات تحفيز غير مسبوقة، وانخفاض أسعار الفائدة لتخفيف أثر الضربة التي تلقتها الاقتصادات من الجائحة.

 
المصدر: سكاي نيوز
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
11:30 | 2020-12-31
11:00 | 2020-12-31
10:40 | 2020-12-31
10:00 | 2020-12-31
09:00 | 2020-12-31
08:26 | 2020-12-31
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
RSS
live news
interact with twitter in lebanon
sports in lebanon
top news in lebanon
Download our application
go to lebanon
whats going on - lebanon
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
RSS
health in lebanon
women in lebanon
politics in lebanon
technology in lebanon
Download our application
latest news
upcoming events
news on smart phones
apple news
Download our application
RSS
whats on facebook
vip men on twitter
todays news
breaking news
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website