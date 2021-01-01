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إقتصاد
9 اتفاقيات جديدة للتنقيب في مصر.. والهدف 17 بئراً استكشافية
Lebanon 24
01-01-2021
|
15:00
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أعلنت وزارة البترول المصرية، اليوم الجمعة، أنّ الوزير طارق الملا وقّع 9 اتفاقيات جديدة للتنقيب عن النفط والغاز الطبيعي في شرق وغرب البحر المتوسط والمياه الإقليمية بالبحر الأحمر مع 6 شركات عالمية ومصرية بحد أدنى للاستثمار يزيد عن مليار دولار.
وأضافت الوزارة في بيان صحافي نشرته وسائل إعلام أنّ الاتفاقات تستهدف حفر 17 بئراً استكشافية جديدة في مناطق الامتياز.
وبحسب ما ذكرت شبكة "سكاي نيوز"، فإنّ الشركات التي جرى توقيع الاتفاقات معها تشمل "إكسون موبيل" و"شيفرون" و"ثروة للبترول المصرية" و"بي.بي" و"توتال" وشركاء لها هم "شلوكوفبيك" الكويتية و"ثروة".
وفي وقت سابق، أعلنت شركة "إيني "الإيطالية المتخصصة في التنقيب والطاقة اكتشاف بئر نفطي جديد في الصحراء الغربية في مصر.
ونشرت الشركة بياناً على موقعها الإلكتروني قالت فيه عن البئر المكتشفة حديثاً ستزيد الطاقة الإنتاجية في منطقة "امتياز مليحة" 10 آلاف برميل نفط يومياً.
وجرى الوصول إلى الاكتشاف الجديد من خلال البئر "أرساديا 9"، التي تقع على بعد 1.5 كيلومتر جنوب الحقل "أرساديا"، الذي بدأ الإنتاج بالفعل، وتصل طاقته الإنتاجية إلى نحو 5500 برميل نفط يوميا.
وقالت الشركة إنّ التنفيذ الناجح لاستراتيجية التنقيب في الصحراء الغربية عبر مبادرة "أغيبا"، المشروع المشترك بين الشركة وهيئة البترول المصرية، يعزز من قيمة هذه الموارد بصورة سريعة.
وتملك "إيني" من خلال إحدى أذرعها، شركة "ليوك" حصة في الحقل تبلغ 38%، وتملك شركة أخرى هي "لوك أويل" 12%، بينما تبلغ حصة هيئة البترول المصرية 50%.
وكانت الشركة أعلنت، الصيف الماضي، كشفاً نفطياً ممثلاً في الحقل، وبدأ الحقل في الإنتاج منتصف عام 2019، وتبلغ طاقته الإجمالي حالياً 12 ألف برميل نفط يوميا.
وتعمل شركة "إيني" الإيطالية في مصر منذ عام 1954، حتى أصبحت المنتج الرئيسي هناك، ويبلغ إنتاج الشركة الحالي من الهيدروكربونات هناك حوالى 320 ألف برميل يومياً.
المصدر: سكاي نيوز
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