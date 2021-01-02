هل تفكر بالعمل في روسيا؟ هذا ما عليك معرفته!

كشف استطلاع رأي عن مجالات العمل الواعدة في2021 في روسيا، ويأتي ذلك في وقت غيرت فيه أزمة فيروس كورونا المستجد قواعد العمل، حيث فرضت واقعا جديدا هو "العمل عن بعد".ووفقا لدراسة لموقع التوظيف Rabota.ru، فإن أكثر الذين تم استطلاع رأيهم من المواطنين الروس (44%) يرون أن تكنولوجيا المعلومات تعد أكثر مجالات العمل الواعدة، أما 37% فيرون أن الطب هو المجال الأكثر أهمية في 2021.فيما يرى 30% أن قطاع البناء يعد مجالا واعدا أكثر من غيره في 2021، في حين يرى 27% أن تقنيات الذكاء الاصطناعي ستكون أساسية في العام المقبل، بينما منح 22% صوتهم لقطاعات مثل الطاقة والتعدين.