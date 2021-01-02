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إقتصاد
ارتفاع بسعر صرف الدولار في السوق السوداء
Lebanon 24
02-01-2021
|
10:33
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سجل صباح اليوم السبت ارتفاع جديد بسعر صرف الدولار ليتراوح بين 8420 و8470 ليرة لكل دولار، بحسب "ياصور".
المصدر: ياصور
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