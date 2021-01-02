إقتصاد

ارتفاع بسعر صرف الدولار في السوق السوداء

Lebanon 24
02-01-2021 | 10:33
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سجل صباح اليوم السبت ارتفاع جديد بسعر صرف الدولار ليتراوح بين 8420 و8470 ليرة لكل دولار، بحسب "ياصور". 
المصدر: ياصور
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