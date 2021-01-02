إقتصاد

دبوسي بحث مع ممثلي موانئ دبي في دور المنظومة الاقتصادية الوطنية

Lebanon 24
02-01-2021 | 11:48
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عقد رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة في طرابلس والشمال توفيق دبوسي، إجتماع عمل مع ممثلين عن موانئ دبي العالمية وعن المنطقة الحرة في جبل علي، حيث قدم شرحا وافيا عن المنظومة الاقتصادية الوطنية والدولية المتكاملة التي تنطلق من طرابلس الكبرى الى كل لبنان ودول المنطقة، وتتضمن مرفأ محوريا، ومطارا دوليا ذكيا، ومنصة للنفط والغاز، ومنطقة إقتصادية متطورة بمساحة 5 مليون متر مربع، وحوض جاف لاصلاح السفن، وغيرها من المشاريع الصغيرة.

وأكد دبوسي أن "طرابلس تمتلك من القدرات والمميزات وعناصر القوة والموقع الجغرافي، أكثر بكثير مما لديها من عناصر الضعف التي يحاول البعض الاستسلام لها، لكننا إنطلاقا من إيماننا بالدور الذي يمكن أن تلعبه طرابلس الكبرى على المستوى المحلي والاقليمي والدولي، وضعنا هذه المنظومة التي تعتبر المشروع الأضخم لبنانيا والأكثر تأثيرا في المنطقة".

ونقل عن ممثلي موانئ دبي العالمية والمنطقة الحرة في جبل علي، إعجابهم الشديد بهذه المنظومة الاقتصادية، وإستعدادهم الكامل وبشغف كبير للدخول بشراكة تهدف الى تحقيق هذه المشاريع المتنوعة التي تحتاج الى قرار من الدولة اللبنانية، لافتا الى أن "نهوض طرابلس وتطور مقدراتها محليا ودوليا بات مرتبطا بهذه المنظومة التي ستشهد دفعا قويا بالشراكة مع موانئ دبي التي تدير 87 مرفأ في العالم، والتي تشكل مع المنطقة الحرة ما يعادل 33% من الدخل القومي في إمارة دبي".

وختم دبوسي مؤكدا "استمرار المشاورات في سبيل الوصول الى أفضل صيغة شراكة وتعاون، على أن تعقد إجتماعات لاحقة للبحث في كل التفاصيل المتعلقة بالمنظومة الاقتصادية المتكاملة من طرابلس الكبرى".
 
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