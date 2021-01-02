الليرة التركية تبدأ العام الجديد بهبوط قياسي أمام اليورو

بدأت الليرة التركية العام الجديد بهبوط قياسي أمام اليورو بلغ 9 ليرات مقابل اليورو.وكشفت بيانات نشرها معهد الإحصاء التركي بارتفاع العجز التجاري الخارجي للبلاد إلى 5 مليارات دولار في تشرين الثاني، بارتفاع بنسبة 153.5% عن الشهر نفسه من العام الماضي.وتراجعت الصادرات التركية بنسبة 0.9% على أساس سنوي، لتصل إلى 16.1 مليار دولار في الشهر، بينما قفزت الواردات بنسبة 15.9% إلى 21.1 مليار دولار.وفي الأشهر الأحد عشر الأولى من العام، ارتفع العجز التجاري بنسبة 82.5% على أساس سنوي إلى 45.3 مليار دولار.وبلغت صادرات البلاد منذ بداية العام 151.6 مليار دولار، بانخفاض بنسبة 8.3%، بينما بلغ إجمالي الواردات 197 مليار دولار، بارتفاع بنسبة 3.5%.ويأتي ذلك بينما توقع خبراء اقتصاديون في استطلاع للرأي أجرته "رويترز" أن التضخم السنوي في تركيا من المتوقع أن يبلغ 14.2% في نهاية 2020، ليتجاوز تقديرات الحكومة بعد ضعف قوي لليرة في معظم العام.وظل التضخم حول 12% في معظم 2020، قبل أن يرتفع على غير المتوقع فوق 14% في تشرين الثاني بعد تراجع قيمة الليرة التي هبطت في إحدى المراحل 30% مقابل الدولار منذ بداية العام.وتعافت الليرة في تشرين الثاني بعد أن أشار البنك المركزي إلى أنه سيستهدف التضخم على نحو أكثر قوة تحت إدارة محافظه الجديد ناجي إقبال.وفي استطلاع للرأي أجرته "رويترز" بين 14 خبيراً اقتصادياً، بلغ متوسط التقديرات للتضخم السنوي في كانون الأول 14.20%، وتراوحت التقديرات بين 13.70% و15.27%.