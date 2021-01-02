إقتصاد

الليرة التركية تبدأ العام الجديد بهبوط قياسي أمام اليورو

Lebanon 24
02-01-2021 | 21:00
A-
A+
Doc-P-780378-637451935527593088.jpg
Doc-P-780378-637451935527593088.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
بدأت الليرة التركية العام الجديد بهبوط قياسي أمام اليورو بلغ 9 ليرات مقابل اليورو.

وكشفت بيانات نشرها معهد الإحصاء التركي بارتفاع العجز التجاري الخارجي للبلاد إلى 5 مليارات دولار في تشرين الثاني، بارتفاع بنسبة 153.5% عن الشهر نفسه من العام الماضي.

وتراجعت الصادرات التركية بنسبة 0.9% على أساس سنوي، لتصل إلى 16.1 مليار دولار في الشهر، بينما قفزت الواردات بنسبة 15.9% إلى 21.1 مليار دولار.

وفي الأشهر الأحد عشر الأولى من العام، ارتفع العجز التجاري بنسبة 82.5% على أساس سنوي إلى 45.3 مليار دولار.

وبلغت صادرات البلاد منذ بداية العام 151.6 مليار دولار، بانخفاض بنسبة 8.3%، بينما بلغ إجمالي الواردات 197 مليار دولار، بارتفاع بنسبة 3.5%.

ويأتي ذلك بينما توقع خبراء اقتصاديون في استطلاع للرأي أجرته "رويترز" أن التضخم السنوي في تركيا من المتوقع أن يبلغ 14.2% في نهاية 2020، ليتجاوز تقديرات الحكومة بعد ضعف قوي لليرة في معظم العام.

وظل التضخم حول 12% في معظم 2020، قبل أن يرتفع على غير المتوقع فوق 14% في تشرين الثاني بعد تراجع قيمة الليرة التي هبطت في إحدى المراحل 30% مقابل الدولار منذ بداية العام.

وتعافت الليرة في تشرين الثاني بعد أن أشار البنك المركزي إلى أنه سيستهدف التضخم على نحو أكثر قوة تحت إدارة محافظه الجديد ناجي إقبال.

وفي استطلاع للرأي أجرته "رويترز" بين 14 خبيراً اقتصادياً، بلغ متوسط التقديرات للتضخم السنوي في كانون الأول 14.20%، وتراوحت التقديرات بين 13.70% و15.27%.
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
23:00 | 2021-01-02
18:00 | 2021-01-02
15:00 | 2021-01-02
11:48 | 2021-01-02
10:33 | 2021-01-02
10:00 | 2021-01-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
RSS
live news
interact with twitter in lebanon
sports in lebanon
top news in lebanon
Download our application
go to lebanon
whats going on - lebanon
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
RSS
health in lebanon
women in lebanon
politics in lebanon
technology in lebanon
Download our application
latest news
upcoming events
news on smart phones
apple news
Download our application
RSS
whats on facebook
vip men on twitter
todays news
breaking news
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website