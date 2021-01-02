إقتصاد

لأول مرة بتاريخها... بيتكوين تتجاوز 30 ألف دولار

Lebanon 24
02-01-2021 | 23:00
A-
A+
Doc-P-780425-637452022652736038.jpg
Doc-P-780425-637452022652736038.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تجاوز سعر عملة "بيتكوين" الافتراضية السبت عتبة 30 ألف دولار لأول مرة في تاريخها، مواصلا الارتفاعات القوية التي سجلها في نهاية العام الماضي.

وتخطى سعر بيتكوين مستوى 29 ألف دولار الخميس الماضي إذ بلغت قيمة العملة الرقمية أربعة أمثالها تقريبا خلال عام الجائحة في ظل تزايد الاهتمام من كبار المستثمرين وصغارهم على حد السواء.

ووفق تداولات الخميس، فقد لامست العملة المشفرة الأكثر رواجا في العالم مستوى 29 ألفا و300 دولار قبل أن تنزل 0.67% إلى 28774.36 دولار، ثم عادت للارتفاع مجددا اليوم السبت.
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
21:00 | 2021-01-02
18:00 | 2021-01-02
15:00 | 2021-01-02
11:48 | 2021-01-02
10:33 | 2021-01-02
10:00 | 2021-01-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
RSS
live news
interact with twitter in lebanon
sports in lebanon
top news in lebanon
Download our application
go to lebanon
whats going on - lebanon
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
RSS
health in lebanon
women in lebanon
politics in lebanon
technology in lebanon
Download our application
latest news
upcoming events
news on smart phones
apple news
Download our application
RSS
whats on facebook
vip men on twitter
todays news
breaking news
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website