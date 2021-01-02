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إقتصاد
لأول مرة بتاريخها... بيتكوين تتجاوز 30 ألف دولار
Lebanon 24
02-01-2021
|
23:00
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تجاوز سعر عملة "بيتكوين" الافتراضية السبت عتبة 30 ألف دولار لأول مرة في تاريخها، مواصلا الارتفاعات القوية التي سجلها في نهاية العام الماضي.
وتخطى سعر بيتكوين مستوى 29 ألف دولار الخميس الماضي إذ بلغت قيمة العملة الرقمية أربعة أمثالها تقريبا خلال عام الجائحة في ظل تزايد الاهتمام من كبار المستثمرين وصغارهم على حد السواء.
ووفق تداولات الخميس، فقد لامست العملة المشفرة الأكثر رواجا في العالم مستوى 29 ألفا و300 دولار قبل أن تنزل 0.67% إلى 28774.36 دولار، ثم عادت للارتفاع مجددا اليوم السبت.
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