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إقتصاد
ارتفاع المبيعات السنوية لـ"تسلا".. لكنّ الهدف لم يتحقّق!
Lebanon 24
03-01-2021
|
07:30
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كشفت شركة "تسلا" للسيارات الكهربائية أنّ مبيعاتها السنوية ارتفعت بنسبة 36%، لكنّ الشركة لم تحقّق هدفها السنوي المتمثل في تسليم 500 ألف سيارة.
وبحسب ما ذكرت شبكة "سكاي نيوز"، فقد أعلنت الشركة أنّها سلمت 499500 وحدة خلال العام، بينها 180570 سيارة رياضية متعددة الاستخدامات وسيارات "سيدان"، في الفترة بين تشرين الأول وحتى كانون الأول.
وكان الرئيس التنفيذي للشركة، إيلون ماسك، قد وضع هدفاً يتمثل في تسليم 500 ألف سيارة في عام 2020 قبل تفشي جائحة فيروس "كورونا"، وتمسكت "تسلا" بهذا الهدف على الرغم من إجبار الفيروس الشركة على إغلاق مصنع التجميع الوحيد في الولايات المتحدة لعدة أسابيع في الربيع.
وأعلنت "تسلا" أنها تمكنت خلال الأشهر التسعة الأولى من العام من تسليم ما يزيد قليلاً على 318000 مركبة في جميع أنحاء العالم، بينها 139300 خلال الربع الثالث من العام، ما يمثل رقماً قياسياً.
وللوصول إلى مستهدف تسليم نصف مليون سيارة، كان على "تسلا" تحطيم الرقم القياسي وتسليم 181650 سيارة في الفترة من تشرين الأول وحتى كانون الأول.
المصدر: سكاي نيوز
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