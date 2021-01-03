أرمينيا تحظر استيراد السلع التركية لمدّة 6 أشهر!

أعلنت أرمينيا فرض حظر لمدة 6 أشهر على السلع التركية المستوردة كأول إجراء في العام الجديد، اعتراضاً على موقف تركيا من النزاع في إقليم ناغورني قره باغ.

وبحسب ما ذكرت صحيفة "زمان" التركية، فقد أفادت الحكومة الأرمنية أن قرار الحظر جاء اعتراضاً على دعم تركيا لأذربيجان في النزاع المسلح بإقليم ناغورني قره باغ.وقالت وزارة الاقتصاد الأرمينية إنّ حظر الاستيراد لن يؤدي إلى زيادة الأسعار في البلاد؛ لأنّ البضائع التركية ليست مهيمنة، حيث يمكن للواردات من روسيا وبيلاروسيا وإيران والصين أن تحل محلها.ولا يشمل الحظر العناصر الوسيطة المطلوبة لإنتاج السلع الأرمينية.يذكر أنّ الحدود بين أرمينيا وتركيا أغلقت لعقود من الزمان، ولا تزال العلاقات الدبلوماسية بين لبلدين منخفضة، فيما اتّهمت أرمينيا تركيا بدعم أذربيجان في النزاع الدامي الأخير الذي شهده إقليم قره باغ.وذكرت شبكة "روسيا اليوم" أنّ أرمينيا وأذربيجان اتفقتا في 10 من تشرين الثاني الماضي بوساطة روسية على وقف الحرب في قره باغ، وتبادل الأسرى وجثث القتلى، وتسليم أرمينيا أذربيجان عدداً من المناطق، وانتشار قوات روسية لحفظ السلام في المنطقة.