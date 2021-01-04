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إقتصاد
وزني وقّع عقد تخصيص عقار لصالح وزارة الصحة
Lebanon 24
04-01-2021
|
11:26
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وقّع وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال د. غازي وزني عقد تخصيص عقار لصالح وزارة الصحة الذي سيشيّد عليه مبنى مستشفى خليفة بن زايد - شبعا الحكومي في حضور النائب قاسم هاشم.
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