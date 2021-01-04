وزني وقّع عقد تخصيص عقار لصالح وزارة الصحة

وقّع وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال د. غازي وزني عقد تخصيص عقار لصالح وزارة الصحة الذي سيشيّد عليه مبنى مستشفى خليفة بن زايد - شبعا الحكومي في حضور النائب قاسم هاشم.