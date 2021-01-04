إقتصاد

توقيع صفقة كورية جنوبية - عراقية بـ 2.7 مليار دولار!

Lebanon 24
04-01-2021 | 15:00
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أعلنت الشركة الكورية الجنوبية "دايو للهندسة والإنشاءات"، اليوم الإثنين، توقيعها صفقة بناء منشآت في ميناء "الفاو" بالبصرة مع الحكومة العراقية بقيمة 2.7 مليار دولار أميركي.

وقالت "دايوو" إنّها توصلت إلى الحصول على هذا المشروع، الذي ستبني بمقتضاه "نفقا ومحطة حاويات وطرقا لميناء الفاو الكبير في محافظة البصرة"، بعد مفاوضات مع الشركة العامة للموانئ العراقية، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب".

وأضاف متحدث باسم الشركة الكورية الجنوبية أن مؤسسته تعاونت مع نظيرتها العراقية "في مشروع بناء الميناء من عام 2013".

وأوضح أنّه "في الصفقة السابقة، فزنا بالفعل بعقد قيمته 1.2 تريليون وون لبناء محطة وسور بحري ومنشآت أخرى في الميناء"، مما يرفع "القيمة الإجمالية للصفقتين اللتين حصلت عليهما الشركة (إلى) 4.1 تريليون وون".
 
المصدر: يونهاب
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