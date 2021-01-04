إقتصاد

بعد قفزتها "الصاروخية".. "بيتكوين" تسجل هبوطا كبيرا

Lebanon 24
04-01-2021 | 18:00
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بعد تجاوزها عتبة الـ30 ألف دولار، السبت الماضي، لأول مرة في تاريخها، سجلت عملة بيتكوين تراجعا كبيرا، الاثنين، بنسبة بلغت 14 في المئة.

وهبطت العملة الرقمية إلى 27850 دولار بعد تحقيقها لمكاسب غير مسبوقة مع بداية العام الجديد 2021.

وتخطت أكثر العملات المشفرة رواجا في العالم، حاجز 30 ألف دولار للمرة الأولى يوم السبت، ولامست ارتفاعا قياسيا عند 34800 دولار في اليوم التالي، إذ يواصل المستثمرون الرهان على أن العملة الرقمية في طريقها لأن تصبح من الأصول التي تحظى بإقبال كبير.

وبدأت طفرة ارتفاع قيمة العملة الرقمية نهاية تشرين الاول بإطلاق شركة المدفوعات الإلكترونية العملاقة "بايبال" خدمة شراء وبيع ودفع بالعملات المشفرة.
المصدر: سكاي نيوز
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