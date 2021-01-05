إقتصاد

لإلغاء قيود السفر إلى أميركا.. "تحرك مهم" لشركات الطيران

Lebanon 24
05-01-2021 | 08:00
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أعلنت مجموعة تمثل كبرى شركات الطيران الأميركية، الاثنين، دعمها اقتراحا من مسؤولي الصحة العامة لتنفيذ برنامج اختبار عالمي يقتضي خضوع المسافرين جوا لاختبار يظهر عدم إصابتهم بكوفيد-19 قبل عودتهم إلى الولايات المتحدة.

وحثت مجموعة "خطوط جوية من أجل أميركا"، التي تمثل شركات "أميركان إيرلاينز" و"يونايتد إيرلاينز" و"دلتا إيرلاينز" وشركات طيران كبرى أخرى، الإدارة الأميركية، في رسالة إلى نائب الرئيس مايك بنس، "على المضي قدمًا في التوصيات بإلغاء قيود الدخول الحالية على المسافرين من أوروبا والمملكة المتحدة والبرازيل في أقرب وقت ممكن"، بالتزامن مع برنامج الاختبار.
وكانت وكالة رويترز للأنباء قد ذكرت في تشرين الثاني، أن البيت الأبيض يدرس إلغاء القيود التي تمنع معظم المواطنين غير الأميركيين من السفر إلى الولايات المتحدة من 26 بلدا أعضاء في منطقة شنغن، والمملكة المتحدة وأيرلندا والبرازيل.
وجاء في رسالة الخطوط الجوية أن برنامجا جيد التخطيط، يركز على زيادة اختبار المسافرين إلى الولايات المتحدة، "سيكون أكثر فاعلية بكثير من قيود السفر الشاملة المطبقة حاليا".
وأضافت الرسالة أن شركات الطيران تدعم اقتراح مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها لتنفيذ "برنامج عالمي يتطلب إجراء اختبار للمسافرين إلى الولايات المتحدة".
لكن مسؤولا كبيرا في الإدارة، قال إن اقتراح مراكز السيطرة على الأمراض بتوسيع متطلبات الاختبارات الدولية، يواجه معارضة كبيرة من مسؤولين كبار في الإدارة.

ومنذ 28 كانون الأول الماضي، بدأت مراكز السيطرة على الأمراض مطالبة جميع ركاب الخطوط الجوية القادمين من بريطانيا، بمن فيهم المواطنون الأميركيون، بتقديم نتيجة اختبار تثبت خلوهم من كوفيد-19، قبل ما لا يزيد عن 72 ساعة من موعد السفر.
وبحسب شبكة "سي إن بي سي" الأميركية، فقد يتجاوز صافي الخسائر السنوية لشركات الطيران في الولايات المتحدة، 35 مليار دولار خلال 2020.
وعانت شركات الطيران الأميركية من الركود خلال العام الماضي بسبب الإغلاقات والقيود العالمية لمحاولة السيطرة على تفشي جائحة كورونا، وسط توقعات باستمرار الوضع حتى منتصف العام الحالي.
وتراجعت أسهم شركات الطيران في الولايات المتحدة خلال 2020 بأكبر وتيرة منذ سنوات، وهبط سهم خطوط "أميركان إيرلاينز" بنحو 45 بالمئة وهي أعلى وتيرة هبوط منذ 2013، فيما انخفض سهم شركة "دلتا" بنسبة 31 بالمئة وانخفض سهم "يونايتد" نحو 51 بالمئة، وارتفعت ديون شركات الطيران الأميركية بمقدار 67 مليار دولار، إلى أكثر من 172 مليار دولار خلال العام الماضي، بسبب تداعيات الجائحة.
المصدر: سكاي نيوز عربية
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