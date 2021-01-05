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إقتصاد
دولار السوق السوداء يتخطى الـ 8500.. إليكم تسعيرته المستجدة
Lebanon 24
05-01-2021
|
09:07
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افتتحت السوق السوداء صباح اليوم الثلاثاء على ارتفاع بسعر صرف الدولار مسجلا 8520 - 8600 ليرة لبنانية لكل دولار أميركي.
وسجّل سعر صرف الدولار ارتفاعاً مساء أمس في السوق السوداء، إذ سجل 8500 ليرة لبنانية للمبيع و 8550 ليرة لبنانية للشراء.
المصدر: يا صور
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