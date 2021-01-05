دولار السوق السوداء يتخطى الـ 8500.. إليكم تسعيرته المستجدة

افتتحت السوق السوداء صباح اليوم الثلاثاء على ارتفاع بسعر صرف الدولار مسجلا 8520 - 8600 ليرة لبنانية لكل دولار أميركي.

وسجّل سعر صرف الدولار ارتفاعاً مساء أمس في السوق السوداء، إذ سجل 8500 ليرة لبنانية للمبيع و 8550 ليرة لبنانية للشراء.