إقتصاد

بورصة قطر ترتفع 1.7% بعد انفراجة في الأزمة الخليجية

Lebanon 24
05-01-2021 | 15:00
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ارتفعت الأسهم القطرية نحو 1.7% في التعاملات المبكرة، اليوم الثلاثاء، بدعم من أنباء عن انفراجة جرى التوصل إليها بشأن الأزمة الخليجية المتواصلة منذ حزيران 2017.
 
وبحسب ما ذكرت وكالة "رويترز"، فإنّه وبحلول الساعة 06:38 بتوقيت غرينتش، صعد المؤشر الرئيسي في قطر 177.17 نقطة، ليصل إلى 10654.29 نقطة.

وكان وزير الخارجية الكويتي أحمد ناصر الصباح أعلن أمس الاثنين أن السعودية وقطر اتفقتا على إعادة فتح الأجواء والحدود البرية والبحرية بين البلدين.

وقال أكبر خان رئيس إدارة الأصول في "الريان للاستثمار" في الدوحة "رغم أن هذا يعد بلا شك نبأ إيجابياً، والأسهم القطرية المدرجة يجب أن تشهد ارتفاعا مدعوماً بتحسن المعنويات، فإنّ التأثير على العوامل الأساسية سيكون متواضعاً على الأرجح".
المصدر: روسيا اليوم
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