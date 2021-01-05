إقتصاد

خبير يكشف أفضل عملة للادخار في عام 2021

Lebanon 24
05-01-2021 | 13:54
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قال ميخائيل زيلتسر، الخبير الروسي في سوق الأوراق المالية لدى "بي سي إس وورلد أوف إنفيستمنتس"، سيكون اليورو أفضل عملة  للادخار في عام 2021.

وأوضح الخبير لوكالة "سبوتنيك" أن اقتصاديات منطقة اليورو تظهر مؤشرات على التعافي أفضل من الولايات المتحدة، مشيرا إلى احتمال ارتفاع اليورو في النصف الأول من عام 2021 مقابل الدولار إلى 1.3".

وقال زيلتسر: "انصح بالاحتفاظ  بجزء من المدخرات بالعملة الأجنبية أي اليورو".
كما لفت الخبير إلى أن اليوان والين من بين العملات الاحتياطية ذات الإمكانات متوسطة الأجل.

ووفقا لموقع "كارينسي سي"، سجل سعر اليورو ارتفاعاً مقابل الدولار الأمريكي بقيمة 0.0019 نقطة وبنسبة 0.15% وذلك خلال جلسة التداول اليوم الثلاثاء لتسجل سعر 1.2270 مقارنة بالسعر الأفتتاحى السابق 1.2251.
المصدر: سبوتنيك
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