سعر صرف الدولار مقابل الليرة اليوم الأريعاء

أعلنت نقابة الصرافين، تسعير سعر صرف الدولار مقابل الليرة لليوم الأربعاء 6/1/2021 حصرا وبهامش متحرك بين: الشراء بسعر 3850 حدا أدنى والبيع بسعر 3900 حدا أقصى.