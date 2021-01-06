إقتصاد

سعر صرف الدولار مقابل الليرة اليوم الأريعاء

Lebanon 24
06-01-2021 | 09:07
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أعلنت نقابة الصرافين، تسعير سعر صرف الدولار مقابل الليرة لليوم الأربعاء 6/1/2021 حصرا وبهامش متحرك بين: الشراء بسعر 3850 حدا أدنى والبيع بسعر 3900 حدا أقصى.
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