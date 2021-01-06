إقتصاد

بعد إعلان السعودية الخفض الطوعي للإنتاج.. أسعار النفط بأعلى مستوى منذ شباط!

Lebanon 24
06-01-2021 | 14:00
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ارتفعت أسعار النفط، اليوم الأربعاء، لأعلى مستوى منذ شباط 2020 بعد إعلان السعودية عن خفض طوعي إضافي للإنتاج خلال شهري شباط وآذار.

وبحسب ما ذكرت "العربية"، فقد صعدت عقود خام برنت القياسي العالمي 2.51 دولار، أو 4.9%، لتصل إلى 54 دولاراً للبرميل بعد أن سجلت عند أعلى مستوى لها في إغلاق أمس عند 53.90 دولار.

وارتفعت عقود خام القياس الأميركي غرب تكساس الوسيط 2.31 دولار،أو 4.9%، عند 50.24 دولار للبرميل بعد أن قفزت في وقت سابق أمس إلى 50.20 دولار.
 
ووصف وزير الطاقة السعودي، الأمير عبدالعزيز بن سلمان، الخفض الطوعي لإنتاج النفط بأنه بادرة على حسن النوايا من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان لدعم أسواق النفط.

وأعلنت السعودية خفضاً طوعياً إضافياً لإنتاج النفط بمليون برميل يومياً في شباط وآذار المقبلين، زيادة على حصتها من تخفيضات مجموعة "أوبك+".

ووافقت دول المجموعة على زيادة إنتاج النفط بمقدار 75 ألف برميل يومياً في شهر فبراير المقبل، ومثلها في مارس بما يقلص تخفيضات الإنتاج بهذا المقدار.

وقررت مجموعة "أوبك+" أنها ستعقد الاجتماع المقبل للجنة المراقبة الوزارية المشتركة لاتفاق إنتاج النفط في 3 شباط، والاجتماع الموسع القادم للمجموعة في 4 آذار 2021.

وطلبت "أوبك+" من الدول غير الملتزمة تقديم خطط التعويض بحلول 15 كانون الثاني.
المصدر: العربية
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