المزارعون: لتمديد إقفال أسواق الجملة حتى السادسة مساء

دعا رئيس جمعية المزارعين انطوان الحويك، في بيان اليوم، الى "تعديل أوقات فتح أسواق الخضار بالجملة، لتصبح من الخامسة صباحا حتى السادسة مساء، كما كانت في فترات الحجر السابق"، معتبرا أن "ساعات الفتح من الخامسة صباحا الظهر، خطر للغاية وسيعرض المزارعين وتجار الجملة والمتسوقين، الى مخاطر كبيرة جراء وصول مئات الشاحنات عند فتح الأسواق ووصول المتسوقين".

وأشار إلى أن "قرارات السلطة تأتي لتفاقم أزمة كورونا وليس للحفاظ على سلامة المواطن، وهي مقصودة وليست ناتجة من غباء، وكل ذلك لإحكام القبضة الحديدية على المواطن وتبرير الإجراءات القمعية".