بيان عن نقابة السوبرماركت بخصوص الاقفال!

حذر رئيس نقابة السوبرماركت الدكتور نبيل فهد من ان بعض الطروحات التي يتم تسويقها بإقفال السوبرماركت خلال فترة الاقفال العام والاعتماد على خدمة الدليفري (Delivery) لمواجهة تفشي وباء كورونا هي بالحقيقة غير منطقية وغير عملية ومن شأنها تهديد الأمن الغذائي للمواطن اللبناني.وإذ أكد ان هذا الطرح مرفوض ولا يمكن القبول به، أوضح ان السوبرماركت ليس لها القدرة نهائياً لعدم وجود جهاز بشري للقيام بهذه الخدمة وبالتالي فإنها غير قادرة على تلبية طلبات المواطنين وحاجاتهم الغذائية اليومية من مختلف المواد الأساسية.ودعا فهد الجميع لا سيما المسؤولين وفي ظل هذه الظروف الدقيقة، الى التروي وإعتماد المنطق العلمي وعدم المزايدة وإطلاق افكار غير منطقية التي من شأنها الإضرار بمصلحة المواطنين لا سيما تهديد أمنهم الغذائي.وأعلن فهد انه وإزاء تفشي فيروس كورونا وإسهاماً في الجهود المبذولة للسيطرة على الوباء، فإن السوبرماركت ستتخذ إجراءات إضافية من شأنها الحفاظ على صحة وسلامة زبائنها وموظفيها.