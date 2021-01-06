لهذا السبب دولار السوق السوداء الى ارتفاع.. وهذا ما سجله بعد ظهر الاربعاء

منذ بداية العام ونحن نشهد على ارتفاع متواصل بسعر الدولار في السوق السوداء، وقد وصل الى حوالي 8800 ليرة لبنانية لكل دولار أميركي، الاربعاء، والرقم بحسب التحليلات يُرجح ان يكون الى مزيد من الارتفاع وقد يصل الى حدود التسعة الاف ليرة.

وهذا الارتفاع بدأ بشكل ملحوظ منذ ليل الثلاثاء، حيث قفل سعر الدولار في السوق السوداء متراوحا ما بين 8600 - 8650.

ويُرجح ان يكون سبب هذه الزيادة هي مغادرة المغتربين بعد قضائهم فترة الاعياد في لبنان، ما أدى الى استغلال الصرافين الوضع من خلال شراء الدولار خلال فترة وجود المغتربين عند مستويات متدنية، للعمل على اعادة بيعها بسعر اعلى. وذلك دون حسيب او رقيب.