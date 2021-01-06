13
o
بيروت
13
o
طرابلس
17
o
صور
13
o
جبيل
16
o
صيدا
13
o
جونية
16
o
النبطية
8
o
زحلة
7
o
بعلبك
13
o
بشري
16
o
بيت الدين
13
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
إقتصاد
السعودية ترفع أسعار الخام لآسيا في شباط
Lebanon 24
06-01-2021
|
21:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
أفادت وكالة "رويترز" بأن "أرامكو" السعودية رفعت سعر البيع الرسمي لخامها العربي الخفيف إلى آسيا 0.70 دولار للبرميل في شباط، وذلك بعلاوة تبلغ دولارا للبرميل فوق متوسط عمان/دبي.
وحسب وثيقة اطلعت عليها الوكالة فإن شركة النفط الوطنية السعودية حددت سعر بيع الخام العربي الخفيف إلى شمال غرب أوروبا بحسم 1.90 دولار للبرميل عن برنت في بورصة إنتركونتيننتال، وبانخفاض 0.50 دولار عن يناير، وإلى الولايات المتحدة عند 0.75 دولار للبرميل فوق مؤشر أرجوس للخام عالي الكبريت، بزيادة 0.20 دولار مقارنة مع الشهر السابق.
تابع
الأكثر قراءة
فنانة لبنانية تكشف سبب طلاقها: زوجي كان يأخذ نقودي ويجلب النساء الى البيت
Lebanon 24
فنانة لبنانية تكشف سبب طلاقها: زوجي كان يأخذ نقودي ويجلب النساء الى البيت
09:00 | 2021-01-08
08/01/2021 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ما صحة التسجيل الصوتي عن استهداف بيروت في الأيام المقبلة؟
Lebanon 24
ما صحة التسجيل الصوتي عن استهداف بيروت في الأيام المقبلة؟
11:48 | 2021-01-08
08/01/2021 11:48:59
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد تلقيه اللقاح في السعودية.. موجة غضب في المملكة من سمير صفير ومطالبات بطرده
Lebanon 24
بعد تلقيه اللقاح في السعودية.. موجة غضب في المملكة من سمير صفير ومطالبات بطرده
10:30 | 2021-01-08
08/01/2021 10:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد تراجعه مساء أمس.. هكذا افتتح الدولار في السوق السوداء
Lebanon 24
بعد تراجعه مساء أمس.. هكذا افتتح الدولار في السوق السوداء
08:38 | 2021-01-08
08/01/2021 08:38:09
Lebanon 24
Lebanon 24
الموت يفجع إيلي صعب بأغلى الناس!
Lebanon 24
الموت يفجع إيلي صعب بأغلى الناس!
15:00 | 2021-01-08
08/01/2021 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في إقتصاد
21:16 | 2021-01-08
إلى اللبنانيين.. هذا ما كشفه سلامة عن تثبيت الليرة أمام الدولار
21:00 | 2021-01-08
بوينغ تدفع 2.5 مليار دولار.. والسبب "737 ماكس"
18:00 | 2021-01-08
لماذا تجاهلت أسواق الأسهم الأميركية أحداث "الكابيتول"؟
15:16 | 2021-01-08
أو.أم.تي. حدّك في فترة الإقفال.. إليكم التفاصيل
13:00 | 2021-01-08
الفرانشايز: "لتغيير قواعد الاقفال والسماح بحدّ أدنى من النشاطات الاقتصادية المنتجة"
12:00 | 2021-01-08
بسبب 737 ماكس.. بوينغ تدفع 2.5 مليار دولار
فيديو
بداية مخيّبة لمدرب "سان جيرمان " الجديد في الدوري الفرنسي (فيديو)
Lebanon 24
بداية مخيّبة لمدرب "سان جيرمان " الجديد في الدوري الفرنسي (فيديو)
21:00 | 2021-01-07
08/01/2021 23:40:07
Lebanon 24
Lebanon 24
كلمات غريبة تفوهت بها امرأة الكابيتول قبل أن تلفظ أنفاسها (فيديو)
Lebanon 24
كلمات غريبة تفوهت بها امرأة الكابيتول قبل أن تلفظ أنفاسها (فيديو)
14:48 | 2021-01-07
08/01/2021 23:40:07
Lebanon 24
Lebanon 24
"كلاسيكو إيطاليا".. "يوفنتوس" يسحق "ميلان" في عقر داره! (فيديو)
Lebanon 24
"كلاسيكو إيطاليا".. "يوفنتوس" يسحق "ميلان" في عقر داره! (فيديو)
10:30 | 2021-01-07
08/01/2021 23:40:07
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact