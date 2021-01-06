إقتصاد

السعودية ترفع أسعار الخام لآسيا في شباط

Lebanon 24
06-01-2021 | 21:00
A-
A+
Doc-P-781612-637455565558359393.jpg
Doc-P-781612-637455565558359393.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أفادت وكالة "رويترز" بأن "أرامكو" السعودية رفعت سعر البيع الرسمي لخامها العربي الخفيف إلى آسيا 0.70 دولار للبرميل في شباط، وذلك بعلاوة تبلغ دولارا للبرميل فوق متوسط عمان/دبي.

وحسب وثيقة اطلعت عليها الوكالة فإن شركة النفط الوطنية السعودية حددت سعر بيع الخام العربي الخفيف إلى شمال غرب أوروبا بحسم 1.90 دولار للبرميل عن برنت في بورصة إنتركونتيننتال، وبانخفاض 0.50 دولار عن يناير، وإلى الولايات المتحدة عند 0.75 دولار للبرميل فوق مؤشر أرجوس للخام عالي الكبريت، بزيادة 0.20 دولار مقارنة مع الشهر السابق.
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
20:56 | 2021-01-06
19:00 | 2021-01-06
15:54 | 2021-01-06
14:34 | 2021-01-06
14:00 | 2021-01-06
13:28 | 2021-01-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
RSS
live news
interact with twitter in lebanon
sports in lebanon
top news in lebanon
Download our application
go to lebanon
whats going on - lebanon
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
RSS
health in lebanon
women in lebanon
politics in lebanon
technology in lebanon
Download our application
latest news
upcoming events
news on smart phones
apple news
Download our application
RSS
whats on facebook
vip men on twitter
todays news
breaking news
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website