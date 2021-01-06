السعودية ترفع أسعار الخام لآسيا في شباط

أفادت وكالة "رويترز" بأن "أرامكو" السعودية رفعت سعر البيع الرسمي لخامها العربي الخفيف إلى آسيا 0.70 دولار للبرميل في شباط، وذلك بعلاوة تبلغ دولارا للبرميل فوق متوسط عمان/دبي.



وحسب وثيقة اطلعت عليها الوكالة فإن شركة النفط الوطنية السعودية حددت سعر بيع الخام العربي الخفيف إلى شمال غرب أوروبا بحسم 1.90 دولار للبرميل عن برنت في بورصة إنتركونتيننتال، وبانخفاض 0.50 دولار عن يناير، وإلى الولايات المتحدة عند 0.75 دولار للبرميل فوق مؤشر أرجوس للخام عالي الكبريت، بزيادة 0.20 دولار مقارنة مع الشهر السابق.